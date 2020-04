„Starke Konkurrenz“ bei Upamecano: Bayern erwartet Zweikampf

Um kaum einen anderen Spieler aus der Bundesliga ranken sich derzeit die Transfergerüchte wie um Dayot Upamecano von RB Leipzig. Auch wenn die Coronakrise die Sachsen noch vorsichtig hoffen lässt, ein Abschied des französischen Innenverteidigers muss als das wahrscheinlichste Szenario angesehen werden.

Zu den Klubs, die die Fühler nach Upamecano ausstrecken, gehört auch der FC Bayern, der einen Ersatz für Jérôme Boateng sucht. Doch der Rekordmeister wird sich strecken müssen. Laut der ‚as‘ hat sich niemand geringeres als Real Madrid als schärfster Rivale der Münchner in Position gebracht.

Zidane lockt

Seit einigen Tagen ist das Interesse der Königlichen am RB-Verteidiger verbürgt, doch schon jetzt scheint sich Real an den weiteren Interessenten aus England vorbeigeschoben zu haben. Vor allem Trainer Zinedine Zidane soll auf Landsmann Upamecano einen Reiz ausüben, während die Münchner mit einer noch größeren Aussicht auf Titel locken und in einer Liga antreten, die der 21-Jährige bereits kennt.

„Die Konkurrenz um Upa ist sehr stark“, lässt eine Quelle aus dem Umfeld des Spielers gegenüber der ‚as‘ durchblicken. Dass Upamecano gemäß seiner Ausstiegsklausel noch immer stolze 60 Millionen Euro kosten wird, scheint die Topklubs in keinster Weise abzuschrecken.