Klose verkündet Nürnberg-Entscheidung

Miroslav Klose wird dem 1. FC Nürnberg offenbar doch über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge steht der Cheftrainer unmittelbar vor einer Verlängerung bis 2028. Nach der heutigen Trainingseinheit ließ Klose seine Entscheidung bereits durchblicken: „Ich bin nicht umsonst hierhergekommen, aber es muss stetig aufwärtsgehen. Das Gefühl hatte ich nicht immer. Ich möchte hier langfristig etwas aufbauen. Das hat lange gedauert, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen.“

Noch am Wochenende hatte sich Klose abermals über die Transferpolitik der Franken geärgert. Inzwischen sei der frühere Weltklasse-Stürmer aber unter anderem vom Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Meier überzeugt worden, den Weg gemeinsam weiterzugehen. Gleiches gelte übrigens auch für Sportvorstand Joti Chatzialexiou, der ebenfalls bis 2028 verlängern soll. Der ‚Bild‘ zufolge wird das Nürnberger Kontrollgremium schon am heutigen Dienstagabend über die geplante Doppel-Verlängerung informiert.