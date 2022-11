UEFA Youth League: Die Brüder von Mbappé & Félix starten durch

Mittelfeldmotor Mbappé

Im gestrigen Spiel der Jugendmannschaft von Paris St. Germain gegen Juventus Turin (4:4) spielte Ethan Mbappé (15) erstmals 90 Minuten durch und steuerte gleich einen Assist bei. Der 1,75 Meter große Mittelfeldspieler präsentiert sich trotz seines Alters körperlich robust und beweist oftmals ein feines Füßchen. Eine Mischung, die ihn bei einer kontinuierlichen Entwicklung für viele Vereine interessant machen dürfte. Ethan wäre ein weiteres vielversprechendes Talent aus dem Nachwuchs von PSG.

Offensivwaffe Félix

Ebenfalls in den Fokus rückt Hugo Félix (18) von Benfica Lissabon, dessen älterer Bruder João bei Atletico Madrid spielt. In sechs Spielen kommt der junge Portugiese auf zwei Tore und vier Vorlagen. Auch in der U23 von Benfica erweist sich Hugo als wichtiger Faktor. Hier stehen nach vier Spielen vier Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Was den Youngster so interessant macht, ist seine Polyvalenz. Neben der offensiven Position im Mittelfeld kann Hugo wahlweise in die Zentrale oder auf den linken Flügel rücken.

Blick in die Premier League

Aus der Premier League machen in diesem Jahr insbesondere Ben Doak (16) und Oakley Cannonier (18) vom FC Liverpool auf sich aufmerksam. Erstgenannter stand in allen sechs Spielen der Gruppenphase in der Startelf und steuerte stolze vier Tore und vier Vorlagen bei. Cannonier macht seinem Namen alle Ehre und schoss in vier Spielen starke sieben Tore. Rufen die beiden Youngster ihre Leistungen konstant ab, darf sich Jürgen Klopp auf wertvolle Ergänzungen für seinen Profikader freuen.

Wer die Youth League nutzte

Dass die Youth League ein Sprungbrett für aufsteigende Talente sein kann, belegt die Vergangenheit. Mit Reece James, Callum Hudson-Odoi und Mason Mount schafften alleine drei Profis vom FC Chelsea den Sprung in den Profikader. Prominente Beispiele anderer Vereine sind Curtis Jones (FC Liverpool) und Gonçalo Ramos (Benfica Lissabon).