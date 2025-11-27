Werder: Geht Bittencourt ablösefrei?

Leonardo Bittencourt könnte Werder Bremen im kommenden Sommer ablösefrei verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, stehen die Zeichen beim Mittelfeldspieler zurzeit eher auf Abschied. Der Kontrakt des 31-Jährigen läuft zum Saisonende aus und Vertragsverhandlungen sollen erst im Laufe der Rückrunde geführt werden.

Bittencourt war 2019 an die Weser gewechselt und zählte im Mannschaftsgefüge stets zu den wichtigen Figuren bei den Norddeutschen. In der Saison 2021/22 ging er sogar den Gang in die zweite Liga mit. In dieser Spielzeit ist sein sportlicher Wert für die Mannschaft allerdings gesunken. Bisher stand der Rechtsfuß nur ein einziges Mal in der Startelf.