FC Bayern: Laimer fordert Gehaltserhöhung

Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer gestalten sich für den FC Bayern München äußerst zäh. Das geht aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hervor. Während sich einige seiner Mannschaftskameraden gemäß dem aktuellen Sparkurs der Münchner mit Gehaltseinbußen abfinden, fordert das Management des 28-Jährigen eine Gehaltserhöhung. Der aktuelle Kontrakt des Rechtsverteidigers läuft noch bis 2027.

Gegenwärtig kassiert der Österreicher beim deutschen Rekordmeister geschätzte acht bis neun Millionen Euro pro Jahr. Der neue Vertrag soll jedoch seine Bedeutung für den Kader von Trainer Vincent Kompany widerspiegeln. Zum Vergleich: Serge Gnabry (30) steht vor einer Verlängerung und erhält zukünftig 15 statt der bisherigen 18 Millionen Euro pro Jahr. Dafür verdoppelt Dayot Upamecano (27) demnächst sein Gehalt auf 20 Millionen pro Saison.