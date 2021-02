Rojo verlässt United endgültig

Marcos Rojo kehrt in seine argentinische Heimat zurück. Wie Manchester United mitteilt, wechselt der 30-jährige Verteidiger fest zu den Boca Juniors. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart.

Rojo war 2014 als frischgebackener Vize-Weltmeister für 20 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu den Red Devils gekommen. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er schon leihweise bei Estudiantes de la Plata, nun verlässt er England endgültig. In der laufenden Saison blieb Rojo ohne Einsatz für United.

🔴 We'd like to thank Marcos Rojo for his time at United and wish him the best of luck for the future! 🇦🇷#MUFC