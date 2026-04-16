Köln hat Martel-Ersatz am Haken

Sollte die Verlängerung mit Eric Martel nicht zustande kommen, hat der 1. FC Köln schon eine Alternative im Blick. Laut dem ‚Express‘ beschäftigt sich der FC weiterhin mit Silas Andersen vom schwedischen Erstligisten BK Häcken. Schon im Winter hatten die Kölner ein Angebot in Höhe von vier Millionen Euro abgegeben.

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Damals hatte Häcken abgelehnt und sieben Millionen für den 21-Jährigen gefordert. Günstiger dürfte Andersen inzwischen nicht geworden sein, denn im März hat er seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Auch der FC Kopenhagen und Celtic sowie die Glasgow Rangers sollen dem Vernehmen nach am dänischen U21-Nationalspieler interessiert sein.