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Augsburg will Torschützenkönig Bentayeb

von Fabian Ley - Quelle: FT-Info
Tawfik Bentayeb grätscht @Maxppp

Tawfik Bentayeb hat das Interesse des FC Augsburg geweckt. Nach FT-Informationen bemühen sich die Fuggerstädter hinter den Kulissen um einen Transfer des 24-jährigen Mittelstürmers, der in seiner marokkanischen Heimat bei Union Touarga unter Vertrag steht.

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Die vergangene Saison spielte der Linksfuß leihweise in Frankreich bei ES Troyes AC. Mit 18 Toren wurde Bentayeb Torschützenkönig in der Ligue 2 und verhalf seinem Leihklub so zum Aufstieg in die Ligue 1. Neben den Augsburgern bekunden weitere europäische Vereine Interesse.

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