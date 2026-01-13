Bundesliga
Last Minute: Dritte Bundesliga-Partie abgesagt
Kurz vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen kommt es zu einer dicken Überraschung. Wie die DFL mitteilt, wird die Begegnung wegen „wetterbedingten Risiken am Stadiondach“ abgesagt. Im Norden Deutschlands hat sich die Wetterlage noch immer nicht entspannt, deshalb wird die Partie nun doch nicht stattfinden.
DFL Deutsche Fußball Liga @DFL_Official – 17:51
Spielabsage 3.0 ist dann hoffentlich auch die letzte dieser Kälteperiode ❄️ #HSVB04Bei X ansehen
Aufgrund wetterbedingter Risiken am Stadiondach kann @HSV gegen @bayer04fussball nicht stattfinden. Das Volksparkstadion wurde kurzfristig gesperrt.
➡️
Damit wird die Bundesliga auch am letzten Spieltag der Hinrunde von Ausfällen heimgesucht. Schon am Wochenende waren die Begegnungen zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sowie dem FC St. Pauli und RB Leipzig abgesagt worden.
