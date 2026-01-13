Last Minute: Dritte Bundesliga-Partie abgesagt

Kurz vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen kommt es zu einer dicken Überraschung. Wie die DFL mitteilt, wird die Begegnung wegen „wetterbedingten Risiken am Stadiondach“ abgesagt. Im Norden Deutschlands hat sich die Wetterlage noch immer nicht entspannt, deshalb wird die Partie nun doch nicht stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit wird die Bundesliga auch am letzten Spieltag der Hinrunde von Ausfällen heimgesucht. Schon am Wochenende waren die Begegnungen zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sowie dem FC St. Pauli und RB Leipzig abgesagt worden.