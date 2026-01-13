Menü Suche
Last Minute: Dritte Bundesliga-Partie abgesagt

von Dominik Sandler
1 min.
Das Hamburger Volksparkstadion @Maxppp
Hamburg Leverkusen

Kurz vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen kommt es zu einer dicken Überraschung. Wie die DFL mitteilt, wird die Begegnung wegen „wetterbedingten Risiken am Stadiondach“ abgesagt. Im Norden Deutschlands hat sich die Wetterlage noch immer nicht entspannt, deshalb wird die Partie nun doch nicht stattfinden.

DFL Deutsche Fußball Liga
Spielabsage 3.0 ist dann hoffentlich auch die letzte dieser Kälteperiode ❄️ #HSVB04

Aufgrund wetterbedingter Risiken am Stadiondach kann @HSV gegen @bayer04fussball nicht stattfinden. Das Volksparkstadion wurde kurzfristig gesperrt.

Damit wird die Bundesliga auch am letzten Spieltag der Hinrunde von Ausfällen heimgesucht. Schon am Wochenende waren die Begegnungen zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sowie dem FC St. Pauli und RB Leipzig abgesagt worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
