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Bundesliga

Union-Talent Gray vor schwieriger Entscheidung

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Mekhi Gray für Union Berlin @Maxppp

Mekhi Gray lässt sich offen, für welchen Verband er künftig auflaufen wird. Neben der deutschen besitzt der 19-jährige Stürmer von Union Berlin auch die jamaikanische Staatsangehörigkeit. „Mit sechs bin ich nach Deutschland gekommen. Deswegen habe ich hier meine Schulzeit und Jugend verbracht. Vielleicht bin ich irgendwann bei einer Nationalmannschaft – zu beiden gab es schon Kontakt“, zitiert die Bild den 1,97 Meter großen Rechtsfuß.

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In der laufenden Spielzeit sammelte Gray seine ersten Spielminuten in der Bundesliga, zuletzt deren 20 beim 0:0 gegen Borussia Dortmund. Bei der deutschen U19-Nationalmannschaft war er in der vergangenen Länderspielpause auf Abruf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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