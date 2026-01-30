FCA-Kapitän Gouweleeuw bleibt an Bord

Kapitän Jeffrey Gouweleeuw bleibt dem FC Augsburg erhalten. Die Fuggerstädter haben den ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem 34-jährigen Innenverteidiger um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Der Niederländer spielt seit 2016 für den FCA und kommt bislang auf 278 Einsätze. Aktuell fehlt der Abwehrchef wegen einer Innenbandverletzung.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jeff ist nun seit über zehn Jahren beim FC Augsburg. Er hat in all den Jahren immer Verantwortung übernommen und ist vorangegangen. Es freut uns sehr, dass wir mit Jeff auch in seine zwölfte Saison beim FCA gehen. Wir haben uns auch bereits über eine mögliche Anschlusstätigkeit im Verein ausgetauscht und werden in den nächsten Monaten gemeinsam konkret über die Zeit nach seiner aktiven Karriere sprechen“, sagt Geschäftsführer Michael Ströll. Gouweleeuw selbst erklärt: „Der FC Augsburg ist mein Verein, hier fühle ich mich zuhause. Die Aussicht, vielleicht einmal Bundesliga-Rekordspieler des FCA zu werden, ist für mich ein zusätzlicher Ansporn.“