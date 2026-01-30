Menü Suche
FCA-Kapitän Gouweleeuw bleibt an Bord

von Fabian Ley - Quelle: fcaugsburg.de
Jeffrey Gouweleeuw kämpft mit Atakan Karazor um den Ball @Maxppp

Kapitän Jeffrey Gouweleeuw bleibt dem FC Augsburg erhalten. Die Fuggerstädter haben den ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem 34-jährigen Innenverteidiger um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Der Niederländer spielt seit 2016 für den FCA und kommt bislang auf 278 Einsätze. Aktuell fehlt der Abwehrchef wegen einer Innenbandverletzung.

FC Augsburg
Der gemeinsame Weg geht weiter - der #FCA hat den Vertrag mit Kapitän Jeffrey #Gouweleeuw vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert! ❤️💚🤍 Aktuell arbeitet der 34-Jährige nach einer Innenbandverletzung weiter an seinem Comeback, zum Bundesliga-Rekordspieler des #FCA fehlen dem Niederländer noch zwölf Einsätze! 🙌

👉ℹ️ Auch über eine mögliche Anschlusstätigkeit im Verein wurde im Zuge der Vertragsverlängerung gesprochen:
Bei X ansehen

„Jeff ist nun seit über zehn Jahren beim FC Augsburg. Er hat in all den Jahren immer Verantwortung übernommen und ist vorangegangen. Es freut uns sehr, dass wir mit Jeff auch in seine zwölfte Saison beim FCA gehen. Wir haben uns auch bereits über eine mögliche Anschlusstätigkeit im Verein ausgetauscht und werden in den nächsten Monaten gemeinsam konkret über die Zeit nach seiner aktiven Karriere sprechen“, sagt Geschäftsführer Michael Ströll. Gouweleeuw selbst erklärt: „Der FC Augsburg ist mein Verein, hier fühle ich mich zuhause. Die Aussicht, vielleicht einmal Bundesliga-Rekordspieler des FCA zu werden, ist für mich ein zusätzlicher Ansporn.“

Bundesliga
Augsburg
Jeffrey Gouweleeuw

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Jeffrey Gouweleeuw Jeffrey Gouweleeuw
