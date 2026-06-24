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Offiziell 2. Bundesliga

Kaiserslautern schnappt sich neuen Flügelflitzer

von Daniel del Federico - Quelle: fck.de
3 min.
Das Fritz-Walter -Stadion des 1. FC Kaiserslautern @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt sich in der Offensive mit Ibrahim Kanaté. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, wechselt der 19-Jährige auf Leihbasis auf den Betzenberg. Im Anschluss besitzen die Roten Teufel eine Kaufoption.

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Kanaté kommt vom RSC Anderlecht, für den er in der abgelaufenen Saison in 33 Pflichtspielen zum Einsatz kam und fünf Tore sowie eine Vorlage beisteuerte. FCK-Sportdirektor Marcel Klos ist voll des Lobes für den Malier: „Mit Ibrahim gewinnen wir ein interessantes Profil für unseren Kader hinzu. Er gibt uns durch seine Schnelligkeit und seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins mehr Flexibilität auf der Außenbahn und in der Sturmspitze. Insgesamt führen wir mit der Verpflichtung von Ibrahim unseren Weg weiter, junge und entwicklungsfähige Spieler in unseren Kader zu integrieren und sie weiter zu fördern.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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