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Ligue 1

Trotz Handschlag: Vitinha-Zukunft besiegelt?

Defensiv und läuferisch stark, technisch perfekt und kreativ: Vitinha ist der Prototyp eines modernen Sechsers. Hinsichtlich seiner Zukunft hat er einen klaren Plan.

von Lukas Hörster - Quelle: as
1 min.
João Neves und Vitinha herzen sich @Maxppp

Seit den Abgängen von Luka Modric und Toni Kroos klafft im Mittelfeld von Real Madrid eine spielerische Lücke. Wunschspieler bei den Königlichen ist seit geraumer Zeit Vitinha. Doch die Chancen stehen schlecht.

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Wie die ‚as‘ berichtet, hat sich der Portugiese zwar per Handschlag zusichern lassen, dass er bei einem passenden Angebot aus seinem bis 2029 gültigen Vertrag bei Paris St. Germain aussteigen darf. Doch hat Vitinha daran aktuell keinerlei Interesse.

Der 26-jährige Spielmacher fühlt sich nach zwei Champions League-Titeln in Serie verständlicherweise pudelwohl in Paris. Trainer Luis Enrique hob Vitinha auf Weltklasseniveau, entsprechend wollen beide weiter zusammenarbeiten. Real und andere Interessenten wie der FC Barcelona oder Klubs aus England schauen also in die Röhre.

veröffentlicht am
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