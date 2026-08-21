„Stufe höher als unsere besten Spieler“: Schnelles Musiala-Comeback?

Nach den schockierenden Bildern gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim geben sich die Verantwortlichen des FC Bayern bezüglich Jamal Musiala betont gelassen. Während die Zusammenbrüche auf dem Feld Uli Hoeneß „vom Hocker gehauen“ haben, sei von Spielern und Staff niemand überrascht gewesen. Schon in der vergangenen Saison sei die neurologische Dysfunktion intern bekannt gewesen und behandelt worden.

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Eine Umstellung der Behandlung habe, so Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Supercupspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (20:30 Uhr), zu den Vorkommnissen geführt. Man werde bei der Behandlung jetzt eine Rolle rückwärts vornehmen. Anschließend sei „alles wieder wie vorher“, so Eberl: „Dann ist das Risiko wieder minimiert. Wir gehen schon länger damit um, er hat damit die Rückrunde gespielt, er ist auf einem guten Weg. Die Begleitung dieser Thematik haben wir schon lange.“

Der beste Musiala aller Zeiten?

Trainer Vincent Kompany will den Fokus weg von der Erkrankung und hin zu Musialas aktueller Form lenken, denn diese sei so gut wie zuletzt vor seiner schlimmen Verletzung bei der Klub-WM 2025. „Wir haben einen Jamal gesehen, der lange nicht mehr auf dem Platz war. Ich freue mich auf den Gegenangriff von Jamal, der irgendwann kommt. In der großen Perspektive hat er einen riesigen Fortschritt gemacht im Sommer. Er war eine Stufe höher als unsere besten Spieler“, so der Belgier zu den Kurzauftritten bei den beiden Testspielen.

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Im Sommer wurde dem Offensivspieler eine Platte aus dem Fuß entfernt, seitdem habe Musiala auch im Training an alte Tage angeknüpft. Gegen Borussia Dortmund wird Musiala zwar noch im Kader fehlen, ein Comeback ist aber absehbar. Der Rechtsfuß wird aktuell geschont, will aber schon bald wieder mit Leistungen auf dem Platz für positive Schlagzeilen sorgen.