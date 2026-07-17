Noel Aseko (20) steht als Neuzugang für das zentrale Mittelfeld bei Eintracht Frankfurt schon fest. Mindestens ein neuer Sechser soll aber trotzdem noch kommen. Dabei könnte es sich um Raphael Onyedika vom FC Brügge handeln.

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Der 25-Jährige war schon in den vergangenen beiden Transferfenstern Thema bei der SGE und ist neben Nationalspieler Robert Andrich (31) auch in diesem Sommer wieder ein ernsthafter Kandidat bei den Hessen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Frankfurt inzwischen ein erstes Angebot für den 25-jährigen Nigerianer eingereicht.

Teures Gesamtpaket

Günstig dürfte der Sechser nicht werden, auch wenn er sich inzwischen in seinem letzten Vertragsjahr befindet. Im vergangenen Sommer war eine Leihe mit Kaufpflicht von bis zu 30 Millionen Euro im Gespräch, der Deal gestaltete sich aber zu kompliziert.

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Neben der SGE sollen weitere Klubs im Rennen um den Rechtsfuß sein. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund hatten in der Vergangenheit die Fühler nach Onyedika ausgestreckt.