Bayern-Spur zu Bisseck wird heißer

Im Februar wurde Yann Bisseck schon mal als Neuzugang beim FC Bayern gehandelt. Seither ruhte das Gerücht, doch mittlerweile nimmt es neue Fahrt auf. Sowohl die ‚Gazzetta dello Sport‘ als auch Fabrizio Romano berichten, dass der 25-jährige Abwehrmann in München zu den Kandidaten für eine Verpflichtung im Sommer zählt.

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Bisseck steht bei Inter noch bis 2029 unter Vertrag. Für 40 Millionen Euro Ablöse könnte er aber die Freigabe erhalten. Inter schielt auf diese Einnahmen und beschäftigt sich bereits mit neuem Personal für die Dreierkette.

Bei den Bayern werden dieser Tage zahlreiche Verteidiger gehandelt. Bemühungen um John Stones (31/Manchester City) dementiert Sportvorstand Max Eberl. Nach wie vor im Rennen sind aber wohl Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt), Josko Gvardiol (24/Manchester City), Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam) – und Bisseck.