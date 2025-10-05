Nach Schrecksekunde: Kane gibt Entwarnung

Dem FC Bayern droht wohl kein längerfristiger Ausfall von Top-Torjäger Harry Kane. „Mir geht es gut“, gab der 32-Jährige nach dem 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstag gegenüber ‚Sky‘ Entwarnung, „es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung.“

In der 81. Minute wurde Kane, der zuvor mit seinem elften Treffer nach sechs Spieltagen einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt hatte, von SGE-Keeper Kauã Santos (22) am Fuß getroffen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb der Angreifer liegen, wenige Minuten später folgte die Auswechslung. Kane bestätigte jedoch, dass er am Montag wie geplant zur englischen Nationalmannschaft reisen werde.