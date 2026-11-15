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FT-Kurve Bundesliga

Olise: Mehrheit rechnet mit Real-Wechsel

von Remo Schatz
1 min.
Michael Olise fasst sich ans Knie @Maxppp

Michael Olise (24) wird immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Entsprechend rechnet mit 65 Prozent eine deutliche Mehrheit der FT-Leser damit, dass der Franzose eines Tages tatsächlich den Weg nach Madrid einschlagen wird.

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Wird Michael Olise eines Tages zu Real Madrid wechseln?
- Beendet
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Noch steht der Superstar aber beim FC Bayern unter Vertrag und soll – zumindest wenn es nach Max Eberl und Co. geht – noch lange in München auflaufen. Das Real-Duo Ibrahima Konaté (27) und Kylian Mbappé (27) soll indes andere Pläne verfolgen und Olise beim aktuellen Lehrgang der Équipe Tricolore erneut einen Wechsel in die spanische Hauptstadt schmackhaft gemacht haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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