Olise: Mehrheit rechnet mit Real-Wechsel

Michael Olise (24) wird immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Entsprechend rechnet mit 65 Prozent eine deutliche Mehrheit der FT-Leser damit, dass der Franzose eines Tages tatsächlich den Weg nach Madrid einschlagen wird.

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Wird Michael Olise eines Tages zu Real Madrid wechseln? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Noch steht der Superstar aber beim FC Bayern unter Vertrag und soll – zumindest wenn es nach Max Eberl und Co. geht – noch lange in München auflaufen. Das Real-Duo Ibrahima Konaté (27) und Kylian Mbappé (27) soll indes andere Pläne verfolgen und Olise beim aktuellen Lehrgang der Équipe Tricolore erneut einen Wechsel in die spanische Hauptstadt schmackhaft gemacht haben.