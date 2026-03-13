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Bundesliga: Beinahe-Comeback von Funkel

von Dominik Sandler - Quelle: Frankfurter Rundschau
1 min.
Friedhelm Funkel reckt die Meisterschale der 2. Bundesliga nach oben @Maxppp

Trainer Friedhelm Funkel hätte in der vergangenen Saison um ein Haar den VfL Bochum übernommen. Das verrät der 72-Jährige im Interview mit der ‚Frankfurter Rundschau‘: „In der letzten Saison wollte mich im Herbst unbedingt der VfL Bochum holen, da habe ich kurz überlegt“, so Funkel. Letztlich kam alles anders: Für die finalen beiden Spieltage übernahm er stattdessen beim 1. FC Köln und feierte die Rückkehr in die Bundesliga.

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Dieter Hecking versuchte unterdessen in Bochum erfolglos, den Abstieg zu verhindern. Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios war der Grund für Funkels Absage an den VfL: „Weil ich nicht den Glauben daran hatte, dass die Mannschaft stark genug ist, um in der Bundesliga zu bleiben.“ Seit dem vergangenen Sommer ist Funkel wieder ohne Verein und steht für ein erneutes Traineramt im deutschen Profifußball zur Verfügung.

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