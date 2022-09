Tah: Mannschaft steht hinter Seoane

Jonathan Tah von Bayer Leverkusen ist trotz des schwachen Saisonstarts von Trainer Gerardo Seoane überzeugt. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der 26-jährige Innenverteidiger: „Er übernimmt sehr viel Verantwortung, stellt sich vor die Mannschaft, ist weiterhin sehr kritisch mit uns Spielern, aber eben auch mit sich selbst.“

Die Mannschaft stehe hinter dem Trainer. „Unser gegenseitiges Vertrauen ist groß, da gibt es eine gemeinsame Linie“, so Tah. Schwierige Phasen kennt man in Leverkusen aus der abgelaufenen Spielzeit, aber schon damals habe Seoane „geschaut, was können wir, aber auch, was kann er in seinem eigenen Handeln besser machen.“