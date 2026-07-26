Edin Dzeko (40) hat sich mit dem FC Schalke 04 final auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit verständigt. Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung über einen Vertrag bis 2027. Dafür habe der Torjäger Angebote aus der Serie A, der MLS und von anderen deutschen Klubs abgelehnt.

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Dzeko war bereits in der vergangenen Rückrunde für S04 aktiv, verbuchte in elf Einsätzen sechs Tore und drei Vorlagen. Nun steigt der bosnische WM-Fahrer in Gelsenkirchen zu den Topverdienern auf, zuletzt war von einem Jahresgehalt von 1,3 Millionen Euro die Rede, davon 400.000 Euro als mögliche Boni.