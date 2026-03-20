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Gladbach kassiert bei El Mala-Transfer

von Dominik Schneider - Quelle: Rheinische Post
1 min.
El Mala jubelt @Maxppp
Köln M'gladbach

Bei Borussia Mönchengladbach wird man genau hinschauen, wenn Said El Mala im Sommer tatsächlich den Sprung in die Premier League macht. Die ‚Rheinische Post‘ rechnet vor, mit welchen Zahlungen die Fohlen aufgrund des FIFA-Solidaritätsmechanismus zu rechnen hätten. 0,25 Prozent pro Ausbildungsjahr stünden der Borussia zu, wenn der 19-Jährige den 1. FC Köln verlässt und ins Ausland wechselt.

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Bei einer kolportierten Ablöse in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro wären das 260.000 bis 300.000 Euro für die Kasse der Gladbacher. Als potenzielle Abnehmer gelten derzeit Brighton & Hove Albion und der FC Chelsea. Neben Gladbach werden bei einem Auslandstransfer auch Viktoria Köln und der TSV Meerbusch entlohnt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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