HSV: Die Zahlen zum Otele-Deal

Der Transfer von Philip Otele vom FC Basel zum Hamburger SV steht kurz vor dem Abschluss. Ben Jacobs zufolge absolviert der Flügelspieler aktuell seinen Medizincheck bei den Hanseaten.

Die Rothosen leihen den 26-Jährigen bis zum Ende der Saison für 1,5 Millionen Euro aus, für den Anschluss wurde eine Kaufoption von 4,5 Millionen Euro vereinbart. Die Schweizer haben sich für diesen Fall eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert.