Vor Real-Kracher: Haaland meldet sich zurück

Erling Haaland ist zurück im Mannschaftstraining von Manchester City. Der norwegische Superstar absolvierte am Dienstagmittag das Abschlusstraining der Citzens vor dem morgigen Champions League-Kracher gegen Real Madrid (21 Uhr). Der 25-jährige Mittelstürmer fehlte zuletzt angeschlagen.

Im jüngsten FA Cup-Spiel bei Newcastle United unter der Woche (3:1) war Haaland nicht Teil des City-Kaders. Zuvor stand der frühere Dortmunder noch 90 Minuten in der Premier League auf dem Platz. Durch seine Trainingsrückkehr dürfen sich die Skyblues allerdings durchaus berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz im morgigen Achtelfinalspiel der Königsklasse machen. Der Linksfuß kam in dieser Spielzeit in jedem Champions League-Spiel zum Einsatz und erzielte sieben Treffer.