Dynamo: Stamm-Rauswurf zu teuer?

von David Hamza - Quelle: Bild
Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm dirigiert sein Team @Maxppp

Zweitligist Dynamo Dresden hält nach der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg an Thomas Stamm fest. Grund dafür ist laut der ‚Bild‘ auch das Vertragswerk des Cheftrainers. So laufe Stamms Kontrakt bis 2028 und gelte auch für die 3. Liga. Eine vorzeitige Entlassung käme Dynamo entsprechend teuer zu stehen.

Die Dresdner sind aktuell Tabellenletzter, konnten erst ein Saisonspiel gewinnen und haben die vergangenen drei Partien verloren. Stamm hatte zur Saison 2024/25 übernommen und die Sachsen zum Aufstieg geführt. Im zurückliegenden Sommer erhielt der 42-Jährige dann einen neuen Vertrag.

