Bei der Wahl seiner ersten Startelf steht Jürgen Klopp vor einer kniffligen Aufgabe. Auf der einen Seite steht die schwierige Partie in Amsterdam gegen die Niederlande auf dem Programm, in die er nicht nur nicht eingespielte Greenhorns jagen kann. Auf der anderen Seite will der neue Bundestrainer ganz sicher auch ein Zeichen des Umbruchs setzen und daher nicht zu viele der enttäuschenden WM-Stammkräfte aufbieten.

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Was dabei heraus kommen könnte: Eine 7+4-Mischung. Sieben etablierte Spieler aus der WM-Elf, dazu vier frische Kräfte. Marc-André ter Stegen ist die Nummer eins im Tor. Von hinten rechts wechselt Joshua Kimmich zurück ins Mittelfeld und macht so Platz für einen aus dem Duo Josha Vagnoman oder Philipp Treu.

Schafft Jürgen Klopp den Turnaround? Ja, Kloppo macht uns wieder titelfähig Ja, aber es braucht ein paar Jahre Nein, er ist nicht der richtige Trainer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Neu besetzt werden zudem die offensiven Außenbahnen: Kevin Schade und Karim Adeyemi sind beide in Topform und bringen eine Menge Speed ins Spiel. Eine Eigenschaft, die während der WM oft fehlte.

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So könnte das DFB-Team starten