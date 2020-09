Besiktas holt Aboubakar zurück

Vincent Aboubakar kehrt zu Besiktas zurück. Wie der türkische Erstligist offiziell bekanntgibt, kommt der bullige Angreifer vom FC Porto zum BJK.

Der 28-Jährige hatte bereits in der Saison 2016/2017 leihweise für den Klub aus Istanbul gespielt. In der vergangenen Saison stand der Kameruner nur noch in zehn Pflichtspielen für Porto auf dem Platz, erzielte dabei zwei Tore. Nun kehrt der 63-fache Nationalspieler in die türkische Süper Lig zurück.