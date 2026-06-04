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Offiziell 2. Bundesliga

Braunschweig schnappt sich Schalke-Juwel

von Julian Jasch - Quelle: eintracht.com
1 min.
Nick Bodon im Schalke-Tor @Maxppp

Nick Bodon (19) kehrt dem FC Schalke nach vier Jahren den Rücken. Eintracht Braunschweig stattet den Schlussmann mit einem bis 2030 gültigen Profivertrag aus. Sein Kontrakt in Gelsenkirchen läuft zum Monatsende aus, insofern fließt keine Ablöse.

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„Nick ist ein talentierter Torwart, der in der vergangenen Saison bei der U19 des FC Schalke 04 mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt viele Qualitäten für das moderne Torwartspiel mit und verfügt bereits in jungen Jahren über sehr gute körperliche Voraussetzungen. Darüber hinaus ist er äußerst ehrgeizig, reflektiert und ein positiver Charakter, der sehr gut in unsere Torwartgruppe passt. Wir wollen ihn bei uns Schritt für Schritt an den Herrenfußball heranführen und sind überzeugt, dass er das Potenzial für eine positive Entwicklung mitbringt“, gibt Braunschweigs Sportchef Benjamin Kessel zu Protokoll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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