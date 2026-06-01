Real-Flirt Rodri vermeidet Bekenntnis

Manchester Citys Rodri lässt seine Zukunft weiterhin offen. Der von Real Madrid umworbene Sechser wollte sich auf dem Medientag des spanischen Nationalteams am heutigen Montag nicht klar zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel in seine Geburtsstadt äußern: „Das gehört zum Fußball dazu. Ich konzentriere mich darauf, in der Nationalmannschaft eine Führungsrolle zu übernehmen. Das ist mein Weg. Ich verstehe den Rummel, aber ich werde meine Zeit nicht damit verbringen. Das wird sich nach der WM zeigen.“

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Bereits seit Monaten ist das Interesse der Königlichen bekannt. Rodri steht noch bis 2027 in Manchester unter Vertrag, zögert jedoch damit das vorliegende Verlängerungsangebot der Skyblues anzunehmen. Ziemlich sicher spielen der Abgang von Startrainer Pep Guardiola bei City und die noch ungeklärte Trainerpersonalie bei Real bei der Entscheidung eine wichtige Rolle. Spanien trifft bei der anstehenden WM in Gruppe H auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay.