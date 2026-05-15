Burkardt tickt aus: „H*ren“-Beleidigung gegen Riera

Unter Coach Albert Riera kann von Eintracht in Frankfurt wahrlich keine Rede mehr sein. Daher wird der exzentrische Spanier im Anschluss an das letzte Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart am morgigen Samstag (15:30 Uhr) mit ziemlicher Sicherheit die Koffer packen müssen.

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Erst vor zwei Wochen wurde ein Krach zwischen Riera und Nationalstürmer Jonathan Burkardt (25) öffentlich, bei dem der Trainer über Umwege den Fitnesszustand seines Spielers kritisiert hatte. Am Freitag beim Spiel gegen Borussia Dortmund (2:3) folgte eine deutliche Replik auf dem Feld. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschimpfte Burkardt den Coach auf übelste Weise.

Heftige Beleidigung

Der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Burkardt legte nach seinem Anschlusstor in der 87. Minute erst den Zeigefinger auf den Mund und gestikulierte dann wild in Richtung Trainerbank. Was damals keiner mitbekam und im erst im Nachhinein bekannt wurde, ist, dass der Mittelstürmer die spanischen Worte „Puta madre“ rief, zu Deutsch: „Hurenmutter.“

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Laut ‚Bild‘ drang dies zu Riera durch, der Burkardt bei der Videoanalyse am Dienstag vor versammelter Mannschaft zur Rede stellte. Dieser soll sich geständig gezeigt haben und offenbar entschuldigend hinzugefügt haben, „dass die Emotionen mit ihm durchgegangen sind“. Der Coach sprach daraufhin eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro aus. Auf Nachfrage der Boulevardzeitung wollte der Klub keine Stellung beziehen.