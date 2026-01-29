Menü Suche
Medizincheck: Buta verlässt Frankfurt

von Fabian Ley - Quelle: Bold.dk | Sky | FT-Info
Aurélio Buta am Ball für Eintracht Frankfurt @Maxppp

Aurelio Buta verlässt Eintracht Frankfurt ein halbes Jahr vor Vertragsende in Richtung FC Kopenhagen. Dem dänischen Portal ‚bold.dk‘ zufolge reist der Rechtsverteidiger noch am heutigen Donnerstag zum Medizincheck. Der 28-Jährige erhält im Anschluss einen Vertrag bis Saisonende.

Auch laut ‚Sky‘ ist der Wechsel in trockenen Tüchern, Frankfurt und Kopenhagen haben eine vollständige Einigung erzielt. Nach FT-Informationen kassieren die Hessen noch eine kleine Ablösesumme.

