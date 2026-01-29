Medizincheck: Buta verlässt Frankfurt

Aurelio Buta verlässt Eintracht Frankfurt ein halbes Jahr vor Vertragsende in Richtung FC Kopenhagen. Dem dänischen Portal ‚bold.dk‘ zufolge reist der Rechtsverteidiger noch am heutigen Donnerstag zum Medizincheck. Der 28-Jährige erhält im Anschluss einen Vertrag bis Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch laut ‚Sky‘ ist der Wechsel in trockenen Tüchern, Frankfurt und Kopenhagen haben eine vollständige Einigung erzielt. Nach FT-Informationen kassieren die Hessen noch eine kleine Ablösesumme.