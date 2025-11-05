FC Bayern: Der Preis für Karl

Lennart Karl (17) wechselte nicht ablösefrei zum FC Bayern. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ zahlten die Münchner im Sommer 2022 eine Ausbildungsentschädigung und noch einen Extra-Betrag, damit es beim Karl-Deal „kein böses Blut“ gibt. Unterm Strich sollen 35.000 Euro geflossen sein, die sich Karls Ex-Verein Viktoria Aschaffenburg und Ausbildungsklub Eintracht Frankfurt aufteilten.

Karl feiert in dieser Saison seinen großen Durchbruch bei den Bayern. Sportdirektor Christoph Freund schwärmt: „Lennart ist ein richtig guter Fußballer mit großem Selbstvertrauen und speziellen Fähigkeiten im letzten Drittel. Er hat große Schritte gemacht.[…] Er kann es gut einordnen, aber es ist nicht immer ganz leicht, mit so einem Hype umzugehen.“