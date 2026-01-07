Guendouzi vor 30-Millionen-Wechsel

Mattéo Guendouzi (26) kehrt offenbar doch nicht in die Premier League zurück. Laut dem türkischen Transferinsider Yagiz Sabuncuoglu haben sich Lazio Rom und Fenerbahce auf den Transfer des zentralen Mittelfeldspielers verständigt. Kostenpunkt: 30 Millionen Euro inklusive Boni.

Zuletzt wurde unter anderem auch Newcastle United und dem AFC Sunderland Interesse an dem Franzosen nachgesagt, der einst für den FC Arsenal in England aktiv war. Jetzt scheint der Zuschlag an den Istanbuler Topklub zu gehen. Guendouzi winkt ein Vertrag bis 2030 plus Option auf ein weiteres Jahr.