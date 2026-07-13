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Nächste Transfer-Absage für Hertha

von Remo Schatz - Quelle: Bild
1 min.
Stefan Leitl vor der Hertha-Bank @Maxppp

Die Suche nach dem ersten Neuzugang des Sommers geht für Hertha BSC von vorne los. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Wunschspieler Deniz Zeitler (19) aus der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim den Berlinern eine Absage erteilt. Das Angebot des Zweitligisten soll dem Flügelspieler und zweifachen U20-Nationalspieler „nicht gepasst haben“.

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Die Hertha muss in diesem Sommer eine ungewöhnliche Flut an Absagen hinnehmen. Bei Maurice Krattenmacher (20/SV Elversberg), Noah Darvich (19/SV Elversberg), Marcus Mathisen (30/FC St. Pauli) und Michal Karbownik (25/Basaksehir) ging der BSC jeweils leer aus. „Es muss jetzt definitiv was passieren. Der Wunsch ist groß, dass wir bis zum Trainingslager am 17. Juli etwas hinbekommen. Das ist ein kurzer Zeitraum. Mal sehen, was geht. Die Profile sind ganz klar vorgegeben, was wir brauchen. Jetzt liegt es am Verein, zu handeln“, forderte Coach Stefan Leitl am Wochenende.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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