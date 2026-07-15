Borussia Dortmund wurde am heutigen Mittwoch mit dem senegalesischen WM-Fahrer Ibrahim Mbaye von Paris St. Germain in Verbindung gebracht. FT hat mittlerweile eigene Informationen zur Personalie eingeholt.

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Die Ausgangslage: Mbaye ist noch bis 2028 an PSG gebunden. Nach FT-Informationen ist der Champions League-Sieger offen für einen Transfer des Flügelspielers. Mbaye selbst hat seine Entscheidung schon getroffen: Er will PSG trotz immerhin schon 42 Profieinsätzen verlassen. Gut für Dortmund und andere Interessenten. Die kolportierte Ablöseforderung von 50 Millionen Euro kann FT Stand heute nicht bestätigen.

Die Interessenten: Dass der BVB, wie von Fabrizio Romano berichtet, an Mbaye dran ist, kann FT dagegen unterstreichen. Aus der Bundesliga streckt nach unseren Infos zudem RB Leipzig die Fühler aus. Schlecht für die deutschen Klubs: Auch finanzstarke Engländer sind im Rennen. Wie FT erfuhr, handelt es sich dabei um Manchester City, Tottenham Hotspur und Aston Villa.