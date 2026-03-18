Schande für Afrika | Vini bringt Guardiola zum Schweigen

Senegal zieht vor den CAS

Mit zwei Monaten Verspätung gibt der afrikanische Fußballverband CAF den Protesten des Gastgebers statt und kürt Marokko doch noch zum Afrika Cup-Sieger 2026. Der Senegal ist somit seinen Pokal am grünen Tisch wieder losgeworden, will aber gegen die Entscheidung des Kontinentalverbands vorgehen. „Wir werden Kontakt mit unseren Anwälten aufnehmen und Rechtsmittel einlegen. Wir werden vor nichts zurückschrecken. Das Recht ist auf unserer Seite“, erklärt Senegal-Generalsekretär Abdoulaye Seydou Sow im staatlichen Rundfunk RTS und wird deutlich: Die nachträgliche Entscheidung sei eine „Schande für Afrika“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während die Löwen von Teranga also ziemlich sicher eine Anhörung vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS anstreben, feiern die Atlas-Löwen aus Marokko den späten Triumph. Die internationale Presse reagiert mit Unverständnis, während die Spieler des Senegal auf ihren Social Media-Accounts teilweise sehr deutlich werden. So postete Pathé Ciss (32/Rayo Vallecano) ein Bild von sich mit dem Pokal und schrieb dazu: „Den Heulsusen könnt ihr noch drei Tore geben.“

Guardiolas Albtraum

Manchester City hat das erhoffte Wunder im Rückspiel des Achtelfinals gegen Real Madrid (1:2) nach dem 0:3 im Hinspiel sehr deutlich verpasst. Nach einer frühen Roten Karte für Bernardo Silva, der einen Schuss von Vinicius Junior auf der Linie mit dem Arm abblockte, waren die Weichen früh gestellt. Trotzdem erlebten die Zuschauer in Manchester eine packende Partie, in der die Königlichen jedoch erneut bewiesen, wie abgezockt sie in der Champions League sind. Die ‚as‘ berichtet von „Guardiolas Albtraum“ und analysiert: „Es gibt K.o.-Spiele, bei denen man besser zu Hause bleibt. Guardiola dürfte sich das gerade denken, nachdem er Valverde in Madrid als formidable Kraft und Vinicius in Manchester als Albtraum gegenüberstand.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Valverde hatte im Hinspiel einen Dreierpack erzielt, Vini entschied am gestrigen Dienstagabend das zweite Duell. „Vinicius bringt Guardiolas City zum Schweigen. Der Brasilianer erzielt einen entscheidenden Doppelpack in einem Spiel, das vom Platzverweis von Bernardo Silva überschattet wird“, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘. Auch die englische Presse verweist auf den klaren Knackpunkt im Spiel, das möglicherweise das letzte des katalanischen Trainers für die Citizens in der Königsklasse sein könnte. „Das war’s. Jeder wusste es. Selbst City-Trainer Pep Guardiola musste es gewusst haben. Plötzlich fühlte es sich an, als hätte dieser Abend etwas sehr Ergreifendes, als würden wir Zeugen vom Ende des großen Abenteuers, das der beste Trainer der Welt mit City erlebt hat“, so die ‚Daily Mail‘.