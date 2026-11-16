BVB will neuen Kane | Bellinghams DFB-Rache

Ballermann auf dem Radar

In der zweiten englischen Liga dreht sich seit Wochen alles nur um einen Mann: Will Lankshear. Der 21-Jährige ist erst seit dem Sommer beim FC Middlesbrough. Nach 16 Spielen steht er bei 15 Toren und wird längst mit zahlreichen Topklubs in England in Verbindung gebracht, darunter ist auch der FC Arsenal. Lankshear war bis zum Sommer für vier Jahre bei Tottenham Hotspur. Die Spurs hatten ihn, genau wie Harry Kane (33) in seinen ersten Jahren im Herrenbereich, mehrfach verliehen.

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Schon bald könnte es Lankshear ebenfalls in die Bundesliga ziehen. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass Borussia Dortmund beim Mittelstürmer ganz genau hinschaut. Der BVB hatte in den vergangenen Jahren bei englischen Youngstern mehrfach ein goldenes Händchen, Lankshear könnte der nächste Coup sein. Aktuell wolle Boro den Schlüsselspieler allerdings unter keinen Umständen ziehen lassen. Die Akte wird wohl eher im Sommer auf den Tisch kommen.

Karma für Cucurella

Für deutsche Fans ist Marc Cucurella nach wie vor ein rotes Tuch. Das klare Handspiel und allen voran die Reaktion des Linksverteidigers im Nachgang der Europameisterschaft 2024 sorgten für viel Empörung. Und nicht nur in Deutschland ist Cucurella eher unbeliebt. Beim Spiel gegen England zog der 28-jährige Spanier sogar den Ärger von Jude Bellingham (23) auf sich, der mit ihm bei Real Madrid spielt.

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Cucurella hatte sich in der ersten Halbzeit nach einem Zweikampf mit Elliot Anderson (24) auf den Rasen gelegt. Bellingham sah darin offenbar eher eine schauspielerische Einlage, weshalb er auf seinen Vereinskollegen zustürmte, sich über ihn beugte und ihm eine Standpauke hielt. Die ‚Daily Mail‘ urteilt über Cucurella: „Cucurella ging zu Boden, als wäre er angeschossen worden – typisch Cucurella eben.“ Untypisch für Spanien: Nach 43 Spielen ohne Niederlage in regulärer Spielzeit gab es eine 2:3-Pleite gegen die Three Lions.