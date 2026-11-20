Adi Hütter will nicht ausschließen, dass Niko Ilicevic (16) zeitnah mehr Spielzeit bekommt. „Ich kann das heute noch nicht beantworten, ob er für zehn Minuten reinkommt, in der Halbzeitpause reinkommt oder vielleicht sogar von Beginn an spielt – oder ob er gar nicht reinkommt. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab“, so der Trainer von Eintracht Frankfurt auf der Spieltagspressekonferenz über das SGE-Supertalent.

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Ilicevic wurde Anfang November im Alter von 16 Jahren und einem Tag zum geteilten jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte, als er einen Kurzeinsatz gegen den Hamburger SV (3:1) bekam. In der folgenden Partie gegen den SC Paderborn (2:2) durfte er dann schon für 26 Minuten ran. Vor dem anstehenden Spiel gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) lobte Hütter explizit die Trainingsleistungen von Ilicevic, betonte aber: „Ich bleibe dabei, dass wir ihn behutsam aufbauen.“