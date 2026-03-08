Menü Suche
Tonali im Real-Visier

von Luca Hansen - Quelle: Sun
Sandro Tonali ist einer der absoluten Leistungsträger bei Newcastle United @Maxppp

Real Madrid hat offenbar Gefallen an Sandro Tonali gefunden. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben die Königlichen den Mittelfeldspieler bei der gestrigen 1:3-Pleite von Newcastle United gegen Manchester City gescoutet.

Günstig würde der 25-Jährige allerdings nicht werden, zuletzt war die Rede von einem Preisschild von über 100 Millionen Euro. Neben Real sind auch der FC Arsenal, Manchester United und Juventus Turin an Tonali interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
