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Bundesliga

FC Bayern: Bundesliga-Interesse an Ibrahimovic

von David Hamza - Quelle: Abendzeitung
Arijon Ibrahimovic treibt den Ball voran @Maxppp

Für Arijon Ibrahimovic (20) könnte im Sommer erneut ein Vereinswechsel anstehen. Nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ zeigen mehrere Vereine aus der Bundesliga und Serie A Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler. Leihklub 1. FC Heidenheim kann sich dagegen keine Hoffnungen auf eine weitere Zusammenarbeit mit Ibrahimovic machen.

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Auch ein Verbleib beim FC Bayern, wo der zweifache deutsche U21-Nationalspieler bis 2027 unter Vertrag steht, ist unwahrscheinlich. Die Münchner tendieren zu einem Verkauf und auch Ibrahimovic liebäugelt laut der ‚Abendzeitung‘ mit einem Abschied vom Rekordmeister. Eine erneute Leihe ist für den Rechtsfuß keine Option.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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