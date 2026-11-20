Ein glückliches 1:1 gegen den 1. FC Köln hätte man beim FC Bayern womöglich irgendwie verkraftet. Allerdings mussten die Superstars Harry Kane (33) und Michael Olise (24) im Verlauf der Partie auch noch verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Da kam es eigentlich gelegen, dass Jamal Musiala nach überstandener Muskelverletzung endlich wieder spielen konnte.

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Doch ausgerechnet Musiala sorgte ohne eigenes Verschulden für die größten Schlagzeilen nach dem Spiel. Bei ‚Sky‘ wurde Karl-Heinz Rummenigge auf die Situation und die Aussagen von Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen zur gesundheitlichen Perspektive des 23-jährigen Spielmachers angesprochen. Statt zuversichtlichen Sätzen zum Comeback von Musiala kamen vom Aufsichtsratsmitglied aber brisante Aussagen zutage.

Nie wieder der Alte?

Ob der Nationalspieler wieder zu alter Stärke finden wird, stellt Rummenigge deutlich infrage: „Ganz einfach gesagt: Leider deutet das, was wir wissen, darauf hin, dass es für ihn schwierig werden dürfte, wieder das Niveau zu erreichen, dass er hier in diesem Stadion schon bei so vielen Gelegenheiten gezeigt hat.“ Ist Musialas neurologische Erkrankung vielleicht doch viel schwerwiegender, als bisher angenommen?

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Haltet ihr die öffentlichen Aussagen der Bayern-Bosse für gerechtfetigt? Ja, mit den neuen Erkenntnissen verdient Musiala zu viel Nein, sie sollten ihn schützen und finanzielle Maßnahmen intern klären Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Vor allem der hoch dotierte Vertrag des Profis macht die Bayern-Bosse unruhig. Das klang bereits in den Wortmeldungen von Hoeneß und Dreesen durch. Auch Rummenigge sieht Handlungsbedarf: „Wir haben jetzt zweifellos ein Problem, das brauchen wir auch nicht schönzureden. Aber wir sollten uns erst dann Gedanken über unsere Möglichkeiten machen, wenn die Situation es tatsächlich erfordert.“

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„Finanziell nicht mehr zu rechtfertigen“

Zur Klärung werden sich alle Beteiligten in Kürze zusammensetzen. „Wir müssten mit seiner Familie, dem Spieler selbst und seiner Agentur sprechen. Denn unter diesen Umständen wären solche Summen schlichtweg finanziell nicht mehr zu rechtfertigen. Bei allem Respekt“, legt Rummenigge nach. Ein Gehaltsverzicht stehe im Raum, aber auch andere Optionen werden ausgelotet. Aktuell verdient Musiala um die 25 Millionen Euro brutto pro Saison und gehört zu den absoluten Topverdienern im Kader.

Auf die Frage, ob Bayern auch über einen Verkauf von Musiala nachdenke, reagierte Rummenigge überraschend deutlich: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlässt, oder dass ein anderer Verein bereit wäre, ihn unter diesen Umständen zu verpflichten.“ Man habe die Situation des Spielers „sensibel behandelt“ und hoffe, Musiala kehre „idealerweise in bestmöglicher Verfassung“ zurück.

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Für den Fall, dass das nicht funktioniert, deutet Rummenigge entsprechende Maßnahmen an: „Aber was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Dann müssen wir natürlich immer noch die finanziellen Auswirkungen berücksichtigen. Und ich denke, das ist eine Entscheidung, die der Vorstand und der Aufsichtsrat leider treffen müssen.“ Bei diesen Worten rückt das schmale Remis gegen die Gäste aus der Domstadt und die Verletztenmisere deutlich in den Hintergrund.