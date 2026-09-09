Atlético: Simeone trifft Alvarez-Entscheidung

Julián Alvarez wird am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) beim Champions League-Auswärtsspiel gegen den FC Liverpool in der Startelf von Atlético Madrid stehen. Das geht aus dem veröffentlichten Kaderbogen des spanischen Klubs hervor. Der argentinische Angreifer, der sich im Sommer von den Rojiblancos wegstreiken und zum FC Barcelona wechseln wollte, begann in den bisherigen Pflichtspielen lediglich auf der Bank und kam als Einwechselspieler nur zu wenigen Minuten Einsatzzeit.

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Lange sah es so aus, als sei das Tischtuch zwischen Alvarez und seinem Arbeitgeber nachhaltig zerschnitten, nachdem der Stürmer vehement auf seinen Abgang gedrängt hatte und gegen Ende des Transferfensters über psychische Probleme und zu großen Druck geklagt hatte. Zuletzt hatte Atlético-Coach Diego Simeone den Mittelstürmer jedoch gelobt, sagte: „Er trainiert gut und wir erwarten das Beste von ihm, genau wie von seinen Teamkollegen.“