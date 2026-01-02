Füllkrug direkt im Milan-Kader

Niclas Füllkrug (32) könnte schon am heutigen Freitagabend sein Debüt für den AC Mailand feiern. Wie aus der offiziellen Aufstellung der Lombarden für die Serie A-Partie bei Cagliari Calcio (20:45 Uhr) hervorgeht, sitzt der Neuzugang bereits auf der Bank.

Erst am heutigen Freitagvormittag hatte Milan die Leihe von Füllkrug offiziell bekanntgegeben. Bis Saisonende kommt der DFB-Stürmer von West Ham United. Im Anschluss besteht eine Kaufoption über fünf bis zehn Millionen Euro. Füllkrug wird in Mailand die prestigeträchtige Nummer neun tragen – wie einst Vereinslegende Filippo Inzaghi.