Füllkrug direkt im Milan-Kader

von Lukas Hörster
1 min.
Niclas Füllkrug oberkörperfrei @Maxppp
Cagliari 0-0 Mailand

Niclas Füllkrug (32) könnte schon am heutigen Freitagabend sein Debüt für den AC Mailand feiern. Wie aus der offiziellen Aufstellung der Lombarden für die Serie A-Partie bei Cagliari Calcio (20:45 Uhr) hervorgeht, sitzt der Neuzugang bereits auf der Bank.

AC Milan
First time on the hanger 👕
Erst am heutigen Freitagvormittag hatte Milan die Leihe von Füllkrug offiziell bekanntgegeben. Bis Saisonende kommt der DFB-Stürmer von West Ham United. Im Anschluss besteht eine Kaufoption über fünf bis zehn Millionen Euro. Füllkrug wird in Mailand die prestigeträchtige Nummer neun tragen – wie einst Vereinslegende Filippo Inzaghi.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
