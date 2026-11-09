Für die Verpflichtung von Arnaud Kalimuendo müsste Eintracht Frankfurt tief in die Tasche greifen. ‚Sky‘ berichtet, dass Nottingham Forest 30 Millionen Euro für den 24-Jährigen sehen will. Im Sommer hatte die SGE die Kaufoption in Höhe von 27 Millionen verstreichen lassen.

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Am Main hofft man im Winter auf eine neue Leihe, doch die Tricky Trees wollen sich gerne dauerhaft vom Franzosen trennen. Dem Bezahlsender zufolge habe es noch keine Kontaktaufnahme gegeben. In der Premier League kommt Kalimuendo in dieser Saison bislang auf 50 Spielminuten ohne jeglichen Scorer.