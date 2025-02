Deutsches Fenster zu: Diese internationalen Topdeals stehen noch an

João Félix (25)

Der einstige Golden Boy verlässt Chelsea nach einer enttäuschenden Hinrunde mal wieder. Félix wird wohl an den AC Mailand verliehen. 5,5 Millionen Euro Gebühr werden für den Zehner fällig.

Ismaël Bennacer (27)

Für Félix muss bei Milan wohl Bennacer weichen. Der spielstarke Sechser geht, wenn die Zeit reicht, per Leihe inklusive Kaufoption zu Olympique Marseille. Die Klubs sind sich einig.

Nico González (23)

Manchester City holt noch den gewünschten neuen Sechser. Für González überweist der englische Meister satte 60 Millionen Euro an den FC Porto. Einigkeit wurde bereits erzielt.

Lloyd Kelly (26)

Der Defensivmann wechselt wohl von Newcastle United zu Juventus Turin. Die Klubs haben sich auf eine Leihe mit 18 Millionen Euro teurer Kaufpflicht geeinigt.

Ben Chilwell (28)

Der ehemalige englische Nationalspieler ist bei Chelsea völlig außen vor. Nun steht Chilwell vor dem Leih-Wechsel zu Crystal Palace. 2020 hatte Chelsea noch 50 Millionen Euro für den Linksverteidiger gezahlt.

Mathis Amougou (19)

Bislang hielt Chelsea die Füße still, holt mit Amougou jetzt aber wohl doch noch einen Neuzugang. Für den zentralen Mittelfeldspieler sollen 14,5 Millionen Euro an die AS St. Étienne fließen.