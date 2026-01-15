FC Bayern: El Mala begeistert Eberl

Max Eberl schwärmt von Said El Mala. „Toller Junge. Es macht Spaß, ihn Fußball spielen zu sehen“, zeigte sich der Sportvorstand des FC Bayern nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln begeistert von dem Offensivspieler. Der Frage, ob El Mala ein Spieler für den Rekordmeister ist, wich der Funktionär aus: „Er ist beim FC unter Vertrag. Tolle Geschichte. Er ist ein Kölner Junge, der auch mal in der Gladbacher Jugend gespielt hat, wenn ich das richtig verstanden habe.“

El Mala feiert in dieser Saison in der Domstadt seinen Durchbruch. Mit sieben Toren und drei Vorlagen nach 17 Bundesligaspielen hat er sich in die Notizbücher sämtlicher Topklubs gespielt. Neben den Bayern wird der 19-Jährige unter anderem mit Paris St. Germain, Manchester United und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.