Mbappé-Korb: Zieht Real wieder den Kürzeren?

Im Werben um Kylian Mbappé droht Real Madrid ein weiteres Mal einen Korb zu kassieren. Wie die ‚Times‘ berichtet, hat der 25-Jährige das Vertragsangebot der Königlichen abgelehnt. Vielmehr reize Mbappé ein Wechsel in die englische Premier League. Dort soll der FC Liverpool lauern.

Real Madrid will dem Vernehmen nach bis zum 15. Januar eine Entscheidung von Mbappé, soll dem Franzosen wie schon im Mai 2022 ein Netto-Jahresgehalt von 26 Millionen Euro sowie einen Unterschriftsbonus in Höhe von 130 Millionen Euro bieten – offenbar nicht genug, so zumindest der aktuelle Stand.

Freunden hat Mbappé laut ‚Times‘ mitgeteilt, dass Real nicht über seine Zukunft entscheiden werde. Auch Paris St. Germains Präsidenten Nasser Al-Khelaifi habe Mbappé versichert, dass er noch keine Entscheidung getroffen oder gar bei einem anderen Verein unterschrieben habe. Die Hoffnung auf eine Verlängerung bei PSG ist am Eiffelturm also noch nicht vollends erloschen.