Das Champions League-Finale 2028 findet erneut in der Münchner Allianz Arena statt. Nach Meinung der FT-User sollte der FC Bayern für den Gewinn des Heimtitels weiter in den Kader investieren. 85 Prozent der Teilnehmer sind der Auffassung, dass Sportvorstand Max Eberl und Co. ins Risiko gehen sollten, um auf heimischem Rasen den Henkelpott in die Höhe stemmen zu dürfen.

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Sollte der FC Bayern finanziell für den Heim-Titel mehr ins Risiko gehen? Ja, der Titel dahoam ist wichtig fürs Prestige Ja, aber in Maßen Nein, das ist es nicht wert Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Beim möglichen Ausmaß der Investitionen scheiden sich jedoch die Geister. 48 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass ein Erfolg beim Finale dahoam für das Prestige Gold wert ist und der Titel dementsprechend teuer werden kann. Für 37 Prozent wäre der Weg mit einem gemäßigten Risiko der ideale. Nur 16 Prozent stimmten dafür, dass der Champions League-Sieg im eigenen Stadion kein finanzielles Risiko wert ist und lieber konservativ gewirtschaftet werden sollte.