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Bundesliga

El Mala: Alte Spur wieder heiß?

Beim 1. FC Köln sind inzwischen gleich zwei El Malas in aller Munde. Eine Spur nach England wird auch deshalb wieder heiß.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Said El Mala im Köln-Trikot @Maxppp

Es war der emotionale Höhepunkt des Sonntags in der Bundesliga. Malek El Mala kam als Joker beim 1. FC Köln rein, fünf Minuten später vollendete er nach einer Flanke von Bruder Said zum 1:1 gegen Union Berlin.

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Der 21-Jährige musste lange auf sein Debüt am Geißbockheim warten, andernorts – etwa bei Borussia Dortmund oder RB Leipzig – wurde ihm der Sprung zu den Profis nicht zugetraut. Unter anderem deshalb kam ein Wechsel von Bruder Said im vergangenen Sommer nicht zustande. Im Sommer 2027 könnte sich das aber ändern.

Doppelter El Mala-Transfer?

Denn laut ‚Sky‘ beobachtet Brighton & Hove Albion noch immer die Lage beim 20-jährigen Said ganz genau. Schon im vergangenen Sommer wollten die Seagulls zuschlagen, doch El Mala verlängerte bis 2031. Im Winter sei ein Transfer laut dem Bezahlsender noch kein Thema, im kommenden Sommer könnte Brighton aber den nächsten Vorstoß wagen.

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Thema wird dann auch wieder Bruder Malek sein. Der Klub aus der Premier League hatte dem Mittelstürmer auch im vergangenen Transferfenster eine Perspektive bei den Profis aufgezeigt, diese könnte nach einer erfolgreichen Saison noch einmal besser werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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