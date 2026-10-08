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Bundesliga

Schmerzhafter Verlust für Frankfurt

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Markus Krösche auf der Pressekonferenz @Maxppp

Eintracht Frankfurt muss offenbar einen bitteren Abgang verkraften. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ steht Sebastian Stein, Leiter der Scouting-Abteilung, vor dem Wechsel in die USA. Dort soll der 43-Jährige den Posten als Chef-Scout beim MLS-Klub Sporting Kansas City übernehmen.

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Seit mehreren Jahren trägt Stein bei der SGE hinter den Kulissen als Talente-Jäger zur erfolgreichen Arbeit bei, für die öffentlich vor allem Sportvorstand Markus Krösche gelobt wird. 2021 war Stein von Borussia Dortmund zur Eintracht gekommen. Zunächst arbeitete er als Koordinator Nachwuchsscouting, seit Januar 2023 ist er Leiter des gesamten Scouting-Bereichs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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